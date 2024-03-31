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MHP Belediye Başkan Adayı Bişkin'in Aracına Silahlı Saldırı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde MHP Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin'in aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

İddiaya göre, Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, gece saatlerinde dua etmek için Topaldede Türbesi'ne gitti.

Türbe dönüşünde Bişkin'in bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda aracın camına saçmalar isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, MHP İl Başkanı Murat Abalı da olay yerine gelerek Bişkin'den bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Halil İbrahim Bişkin Kırıkkale MHP Olay Güvenlik Politika Güncel Haberler

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