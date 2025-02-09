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Metro Hattındaki Viyadük Çalışmaları Yolcuları Mağdur Etti

Metro Hattındaki Viyadük Çalışmaları Yolcuları Mağdur Etti
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İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'ndaki viyadük düzenleme çalışmaları sebebiyle seferler durduruldu. Bilgi eksikliği nedeniyle yolcular mağdur oldu ve ücretsiz otobüs seferleri yetersiz kaldı.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar istasyonunda başlatılan "viyadük düzenleme" çalışması kapsamında seferlerin yapılamaması nedeniyle mağdur olan yolcular duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın otogar istasyonunda hafta sonları viyadük çalışması başlattı.

Çalışmalar nedeniyle 8 Şubat Cumartesi saat 22.30-00.00 ile 9 Şubat Pazar saat 06.00-00.00 arasında hatta yer alan Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruldu.

Yapılan düzenlemeden bilgisi olmayan bazı yolcular metro istasyonlarında mağduriyet yaşadı.

Bu saatlerde Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında düzenlenen ücretsiz İETT otobüs seferleri de yetersiz kaldı.

Seferlerin durumunu bilmeyen yolcuların otobüse yönlendirilmesi sırasında metrolarda yoğunluk oluştu.

Esenler'de, metrodan inen yolcular, görevlilerin megafonla yaptığı duyurularla ücretsiz seferlere yönlendirildi.

Metrodaki bazı yolcular, bebek arabası ve çantalarıyla merdivenlerden çıkmak zorunda kaldı.

"Bu çalışma geceden sabaha kadar yapılabilir"

Otogara gitmek isteyen Bekir Karataş, yaklaşık 1 ay önce de aynı durumun yaşandığını söyledi.

Karataş, "Bu çalışma geceden sabaha kadar yapılabilir. Çalışmalar yapılacak, buna karşı değiliz ama pazar günü de hafta içi mesai saatlerinde de olmaz." dedi.

Metroda hiçbir bilgi yazmadığını aktaran Karataş, "Kirazlı'da bindim, Esenler'de indim. Bilsem metroyu kullanmaz araçla gelirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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