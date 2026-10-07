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Meteoroloji 8-14 Ekim tahmininde sıcaklıkların batıdan artacağını öngördü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 8-14 Ekim haftalık tahminine göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor. Hafta sonunda kuzey ve batıda sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde normaller civarında seyredeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 8-14 Ekim dönemine ilişkin haftalık hava tahminine göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.

Sıcaklıkların hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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