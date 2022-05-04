Meslek lisesinde yetiştirilen çiçekler Türkiye'nin dört bir yanında annelere ulaşacak

YALOVA (AA) - Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tohumdan yetiştirdiği çiçekler, Anneler Günü için özenle hazırlanıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında lisenin bahçesinde Tarım Alanı'na ait seralarda, öğretmen ve öğrenciler tarafından petunya, sardunya, mine, begonya, karanfil, küpe çiçeği, gazanya, Bodrum papatyası, hercai menekşe, kasımpatının da aralarında olduğu 40'ın üzerinde çiçek çeşidi üretiliyor.

İç ve dış mekan bitkilerinin de yetiştirildiği seralarda, 8 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü öncesinde hazırlanan çiçekler, "Astarte Garden" markasıyla Yalova kent merkezindeki satış bölümü ile internet ortamında satışa sunuluyor.

"Bitkilerin yağını çıkarıp parfüm yapacağız"

Okul müdürü Ercan Gökkaya, AA muhabirine, öğrencileri mesleğin içinde olacak şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarım Alanı'nın üreten ve ürettiğini pazarlayan bir bölüm olduğunu belirten Gökkaya, "Çocuklarımız tarım uygulama dersinde tohum atma makinemizle okulumuzun Laboratuvar Hizmetleri Alanı ile entegre olarak tohumlarını atıyor. Bütün işlemleri usta öğretici ve öğretmenlerimizle yapıyorlar. İnanılmaz bir emek var." dedi.

Gökkaya, bu yıl Yalova kent merkezindeki peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçeklerin tamamına yakınının okuldaki seralarda üretildiğini aktardı.

Bunun gurur verici olduğunu dile getiren Gökkaya, "Laboratuvarımızda sıvı gübre geliştirildi. Bunun dışında Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bitkilerin yağını çıkarıp parfüm yapacağız, şu anda test çalışmaları devam ediyor. İnşallah yılın sonuna doğru parfümümüzü de hizmete sunmuş olacağız." diye konuştu.

"Anneler Günü'ne özel en güzel, en formda çiçekleri seçiyorlar"

Gökkaya, Anneler Günü ile ilgili okulda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Öğrencilerin bu özel güne heyecanla hazırlandığını anlatan Gökkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tohum ekme aşamasında Anneler Günü'ne hazır olması gerektiğini söylediğimizde çocuklarımız daha büyük bir özenle hazırladılar. Her gün sabah bir canlıya bakmak çok önemli. Çocuklarımız onların her türlü bakımlarını yapıyor. Anneler Günü'ne özel en güzel, en formda çiçekleri seçiyorlar. Bodrum papatyası, petunya, sardunya gibi daha birçok çeşidimiz var. Bunları süsleyip çarşı merkezinde bulunan satış noktamıza gönderiyoruz. Buradan da siparişleri gönderiyoruz. Öğrencilerimizin bu tatlı heyecanına ortak oluyoruz. Kendi annemize bir çiçek vermenin yanında diğer annelere çiçek verilirken de mutluluk yaşamış oluyoruz. İnşallah onları da mutlu edebiliriz."

Yaklaşık 100 öğrencinin eğitim gördüğü Tarım Alanı'nın yıllık 1,5 milyon kök bitki ürettiğini bildiren Gökkaya, her mevsim ürettikleri çiçekleri kendi markalarıyla piyasaya sunduklarını ifade etti.

"Kendi annemize hazırlıyormuşuz gibi"

Tarım Alanı 9. sınıf öğrencisi Cemre Yıldız da elleriyle diktiği tohumun çiçeğe dönüşmesiyle içinin huzurla dolduğunu belirtti.

Çiçekleri yetiştirirken büyük özen gösterdiklerini söyleyen Yıldız, "Toprağını değiştiriyoruz, bakımını yapıyoruz. Şimdi Anneler Günü için hazırlıyoruz. Kendi annemize hazırlıyormuşuz gibi diğer annelere de çiçeklerimizi hazırlıyoruz. Özellikle daha canlı, sağlıklı olmasına özen gösteriyoruz. Umarım bütün anneleri mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Zümra Betül ise tatlı bir telaşla Anneler Günü çiçeklerini hazırladıklarını kaydetti.

Bundan mutluluk duyduklarını aktaran Betül, "Çünkü birçok kişiyi mutlu edeceğimizi düşünüyoruz. Anneler için özel bir çabamız var. Ürettiğimiz, süslediğimiz çiçeklerle umarım onlar da çok mutlu olur. Biz çok keyif alıyoruz bundan. Kendi annelerimize de bu çiçeklerden götüreceğiz." dedi.