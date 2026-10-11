Haberler

Mersin Tarsus'ta odun keserken ağaçtan düştüğü değerlendirilen imam ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Tarsus'ta bir imam, odun kesmek için gittiği Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlıkta ölü bulundu. Ağaçtan düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilen 51 yaşındaki imamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir imam mahalle mezarlığında ölü bulundu.

Yanıkdam Camisi'nde görevli Halil Kısa (51) ikindi namazının ardından iddiaya göre odun kesmek için Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlığa gitti.

Kısa'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine mezarlığa 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık personeli, mezarlıkta hareketsiz yatan imamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağaçtan düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilen Kısa'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış

Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı topa tuttu
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Yok böyle ikna çabası! İntihara kalkışan sürücüye bakın ne söyledi
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

Denetimde ortaya çıktı, anında mühürlendi
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı