Mersin Tarsus'ta odun keserken ağaçtan düştüğü değerlendirilen imam ölü bulundu

Mersin Tarsus'ta odun keserken ağaçtan düştüğü değerlendirilen imam ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta bir imam, odun kesmek için gittiği Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlıkta ölü bulundu. Ağaçtan düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilen 51 yaşındaki imamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir imam mahalle mezarlığında ölü bulundu.
Yanıkdam Camisi'nde görevli Halil Kısa (51) ikindi namazının ardından iddiaya göre odun kesmek için Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlığa gitti.
Kısa'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine mezarlığa 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık personeli, mezarlıkta hareketsiz yatan imamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağaçtan düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilen Kısa'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA