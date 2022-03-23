Mersin'den Hollanda'ya zeytin ve yöresel ürün satıldı

BİNGÖL (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde üretilen 10 ton zeytin ve 5 ton yöresel ürün, Hollanda'ya gönderildi.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, ihracat dolayısıyla bir firmada düzenlenen törende, ilçenin tarımsal üretimde öne çıktığını söyledi.

Dış satımın artacağına inandıklarını belirten Bingöl, "Üretiyoruz, gelişiyoruz. Girişimci kardeşlerimizle ilçemizdeki değerleri dışarıya gönderiyoruz. İnanıyorum ki bu girişimlerle tur atlayacak ve gelişmeye devam edecek. Bu ürünlerin ilçemizden çıkması bizi mutlu ediyor." dedi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker de dış satımın, ilçenin daha fazla tanınmasını sağlayacağını söyledi.

Firma yetkilisi Fatih Tuna ise Hollanda'ya ilk kez ürün gönderdiklerini, ihracatın zamanla artacağına inandıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından 10 ton zeytin ve 5 ton yöresel ürün, tırlara yüklendi.