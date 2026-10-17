Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı. 1 milyar 520 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesapları suçta kullanıldı; 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN'de yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce, kentte yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, B.S. ve B.Y. tarafından yasadışı bahis şebekesi oluşturulduğu, organizasyon tarafından para karşılığında hesap toplayıcılar görevlendirildiği, bu şahıslar arasında ilçe ilçe görev dağılımı yapıldığı ve referans sistemiyle üçüncü kişilere suç faaliyeti amacıyla sahte şirketler açtırıldığı belirlendi. Aralarında 13 şirket hesabının da bulunduğu, toplam 1 milyar 520 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunda kullanıldığı tespit edildi.

Şebekenin faaliyetleri ve para akışının deşifre edilmesine yönelik yürütülen kapsamlı fiziki ve teknik takipli çalışmaların ardından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye 'Fon' cezası

RTÜK'ten iki televizyon kanalına "Fon" cezası
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu

Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Sonu cezaevinde geldi
4 milyon doları vurdu, estetik masasında yakalandı!

Yüzlerce kişiyi dolandırıp buhar olacaktı! Estetik masasından aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Tehlike hala geçmiş değil

Bakan Çiftçi'den milyonlara kritik uyarı: Tehlike henüz geçmedi!
Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

"Gerek yok almayın" dediler büyüdü dünyayı salladı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı

5 bin kişi hastanelik eden salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!

16 yaşında tarih yazdı! Helal olsun sana çocuk
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum

İki yetim büyütüyordu, sel bütün umutlarını aldı: Her şeyimi kaybettim
Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Bir ilimizde daha hayat kabusa döndü
Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuk aranırken parçalanmış başka bir ceset bulundu

Kaybolan iki çocuk aranırken bambaşka bir manzarayla karşılaşıldı