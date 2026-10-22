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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi; şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilmişti.

MERSİN'de narkotik şube ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini belirlediği S.A. ve B.D.'nın yakalanması için saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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