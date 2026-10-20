Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, 4 tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, 4 tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 4 bin 800 sentetik hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda M.E.T, M.K, F.Ç, C.Ö. M.N.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 35 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 4 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.T, M.K, M.N.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili belli oldu
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
Galatasaray maçı öncesi Lille'de son prova! Yıldız isim yok

Kritik maç öncesi Lille'e kötü Cimbom'a iyi haber
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı

Büyük beklenti vardı! İzleyiciden geçer not alamadı
'Daltonlar'a 8 ilde eş zamanlı baskın! 10 şüpheli gözaltına alındı

'Daltonlar'a 8 ilde baskın! Gözaltılar arasında çocuklar da var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

Fon vurgunu için bu ifadeyi ilk kez kullandı