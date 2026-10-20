Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, 4 tutuklandı

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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda M.E.T, M.K, F.Ç, C.Ö. M.N.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 35 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 4 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.T, M.K, M.N.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA