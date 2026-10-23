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Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

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Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 55 sentetik ecza, 88,13 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda B.İ, A.İ, H.A, A.T. ve K.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 55 sentetik ecza, 88,13 gram eroin, 24,81 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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