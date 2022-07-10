Tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ortaköy Mahallesi Köyiçi mevkisindeki ormanlık alana yakın tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2'şer arazöz ile ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi. Alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa, orman işçileri tarafından kurtarıldı. Yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.