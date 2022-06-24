Sağanak etkili oldu Mersin'in Tarsus ilçesine sağanak nedeniyle bazı dereler taştı. Mersin'in Tarsus ilçesine sağanak nedeniyle bazı dereler taştı. Cin Mahallesi'nde etkili olan yağışta dereler taştı, bazı tarım alanları zarar gördü. Muhtar İsmail Kıvrak, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle bazı derelerin taştığını bazı noktalarda da toprak kayması oluştuğunu bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Güncel Haberler

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