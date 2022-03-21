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Mersin'de, kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Doğaner - Güncel
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Mersin'de, kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 4 gün önce evden çıktından sonra geri dönmeyen Elif Ergün'ün (32) bulunması için çalışma başlatıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 4 gün önce evden çıktından sonra geri dönmeyen Elif Ergün'ün (32) bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Batısandal Mahallesi'nde, evli, 3 çocuk annesi Elif Ergün, 4 gün gönce evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Eve gelmeyen eşinin, telefonunu da ulaşamayan Murat Ergün (39), jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Murat Ergün'ün başvurusunun ardından jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Köpeklerin ve dronların da kullanıldığı arama çalışmasında Ergün'e ait herhangi bir ize henüz ulaşılamadı. Ergün'ün daha önce de kaybolduğunu aktaran Batısandal Mahallesi Muhtarı Sinan Ay, "Her kaybolmasında evine yakın yerlerde buluyorduk, ancak bu sefer sahanın dışına çıkmış olmalı ki bulamadık. Aramalarımız aralıksız sürüyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

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