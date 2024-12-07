Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık 'terörist' demiyorlar

Muhalifler için kullandıkları ifade, Esad'ı gözden çıkardıklarının kanıtı

 Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

Mersin'de kadın cinayeti! Eşini yeni aldıkları evin önünde katletti

Mersin'de kadın cinayeti! Eşini yeni aldıkları evin önünde katletti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Zafer Çakmak, yeni aldıkları evi temizlemeye giden eşini sokak ortasında silahla katletti.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak (50) ile Zafer Çakmak (46) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ SİLAHLA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Çakmak, üzerinde bulundurduğu silahla eşine ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Leyla Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL HER YERDE ARANIYOR

İncelemelerin ardından kadının cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cinayetten sonra kaçan Zafer Çakmak her yerde aranırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
img

Çatışmalar daha da şiddetlenecek! Esad'a beklediği destek geldi
img

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.