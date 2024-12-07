Mersin'de kadın cinayeti! Eşini yeni aldıkları evin önünde katletti

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak (50) ile Zafer Çakmak (46) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ SİLAHLA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Çakmak, üzerinde bulundurduğu silahla eşine ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Leyla Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL HER YERDE ARANIYOR

İncelemelerin ardından kadının cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cinayetten sonra kaçan Zafer Çakmak her yerde aranırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.