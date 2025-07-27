Mersin'de Kadın Cinayeti: Gelin ve Kayınvalidesi Öldürüldü

Mersin'de Kadın Cinayeti: Gelin ve Kayınvalidesi Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de gelin Aygül Çınar ve kayınvalidesi Türkan Söylemez, evlerinde başlarından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili kaçan zanlı için yakalama çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'de gelini Aygül Çınar (26) ile onun annesi Türkan Söylemez'i (56) evlerinde başlarından tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen Ö.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, önceki gece Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde başından vurulan Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çınar ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygül Çınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Türkan Söylemez ve Aygül Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktorla hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayıldı! Açıklama inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi

Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman korkudan o sözleri çevirmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.