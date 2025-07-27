Mersin'de Kadın Cinayeti: Gelin ve Kayınvalidesi Öldürüldü

MERSİN'de gelini Aygül Çınar (26) ile onun annesi Türkan Söylemez'i (56) evlerinde başlarından tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen Ö.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, önceki gece Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde başından vurulan Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çınar ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygül Çınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Türkan Söylemez ve Aygül Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.