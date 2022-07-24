Mersin'de hayvancılıkla uğraşan üreticilere sıvat dağıtımı yapıldı - Haberler

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Mersin'de hayvancılıkla uğraşan üreticilere sıvat dağıtımı yapıldı

AA - Ahmet Güler - Güncel
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Mersin'de hayvancılıkla uğraşan üreticilere sıvat dağıtımı yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 29 sıvat dağıtıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 29 sıvat dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamımda 29 sıvat temin edildi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların su içmesinde kullanılan sıvatlar, Kavaközü, Ballı ve Hacıahmetli mahallelerindeki yetiştiricilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Bayır, dağıtım töreninde, projenin üreticilere katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Mahalle muhtarları da sıvatların, hayvanların suya ulaşmasındaki sorunları çözeceğini anlattı.

AA / Ahmet Güler - Güncel

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