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Mersin'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de uyuşturucu kullanımına yönelik eş zamanlı operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda kent merkezi ve ilçelerdeki adreslere şafak vakti baskın yapıldı; 630 personel ile 2 insansız hava aracı görev aldı.

MERSİN'de uyuşturucu kullanımına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçu kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kent merkezinde 33, Tarsus'ta 60, Erdemli'de 10, Silifke'de 6 ve Anamur'da 12 olmak üzere toplam 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. 630 personelin katıldığı çalışmalara 2 insansız hava aracı da destek verdi. Operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 175 sentetik ecza, 43,18 gram esrar, 15,01 gram sentetik bonzai, 0,3 gram metamfetamin ve 1 ecstasy ele geçirildi. Aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 4 tabanca ve 86 tabanca fişeği, 4 tüfek ve 35 tüfek kartuşu bulundu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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