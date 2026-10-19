Mersin'de çocuk cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, duruşmalı istinaf incelemesinde tutuklu sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 2 sanığa ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4'er ay hapis cezası verdi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Hüseyin Arda Ş. (20) ile tutuksuz Mustafa Z. (28) ve Nazmi Ç. (21) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince Hüseyin Arda Ş'ye "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının kaldırılıp "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı, yerel mahkemenin Mustafa Z. ve Nazmi Ç. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verdiği 4'er aylık hapis cezasının ise usul ve yasaya uygun olduğu görüşünü sundu.

Sanıklardan Hüseyin Arda Ş. savunmasında, şu beyanda bulundu:

"Önceki ifademi tekrar ediyorum. Hiranur'u ben öldürmedim. Mahkemenizden beraatimi de talep etmiyorum. Olayda tabancanın tetiğine basmadım. Tabancayı bulundurduğum için suçluyum ve pişmanım. Ben sadece hak ettiğim cezayı almak istiyorum."

Sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç. de olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

Aygar'ın annesi Gülten Tan ise yaşadığı evlat acısının dinmediğini belirterek, "Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan Hüseyin Arda Ş'yi ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan Mustafa Z. ve Nazmi Ç'yi ise 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Olay ve iddianame

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da gece saatlerinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Mayıs 2026'da görülen karar duruşmasında sanıklardan Hüseyin Arda Ş, "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Heyet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'yi tahliye etmiş, Hüseyin Arda Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatlarının itirazı üzerine yerel mahkemenin hükmünü inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA