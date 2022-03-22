Mersin'de 4 gündür aranan Elif, bulundu - Haberler

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Mersin'de 4 gündür aranan Elif, bulundu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Doğaner - Güncel
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Mersin'de 4 gündür aranan Elif, bulundu

MERSİN'de 4 gündür kayıp olan Elif Ergün, evine yaklaşık 700 metre mesafedeki zeytinlikte bulundu.

MERSİN'de 4 gündür kayıp olan Elif Ergün, evine yaklaşık 700 metre mesafedeki zeytinlikte bulundu.

Erdemli ilçesi Batısandal Mahallesi'nde oturan ve psikolojik rahatsızlığı olan 3 çocuk annesi Elif Ergün, 4 gün önce kayboldu. Daha önce de birçok kez kaybolduğu belirtilen Ergün'den haber alınamayınca eşi Murat Ergün, jandarma, AFAD ve belediye yetkililerinden yardım istedi. Yaklaşık 70 kişilik ekip tarafından aranan Elif Ergün, dün gece, Yanıkhan mevkisindeki zeytinlik alanda bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Ergün, ailesine teslim edildi.


Mersin'de 4 gündür aranan Elif, bulundu

Mersin'de 4 gündür aranan Elif, bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

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