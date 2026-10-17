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Menderes'te panelvan 4 kişiye çarptı, aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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İzmir'in Menderes ilçesinde panelvan, Çakaltepe Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarptı. Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde panelvanın çarptığı aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.A'nın (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan, Çakaltepe Mahallesi girişinde otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) hayatını kaybetti.

Çiftin yaralanan oğulları Mehmet Ali Altun (30) ile torunları Emir Altun (7), sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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