Melikgazi Belediyesinden kırsal kalkınmaya destek projesi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın desteklenmesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile proje hazırlanacağını duyurdu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı hakkında bilgi vererek, projeleri ile kısal nüfusun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ortaya koyacakları kalkınma modeli ile tarım ve hayvancılığı canlandıracakları aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kırsal mahallelerdeki çiftçilerimize destek sağlamak amacıyla yağlık tohum dağıtılması, ekili alanların gübrelenmesi, ilaçlanması, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılaması planlanmaktadır. Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni projelerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için çalışma yapacağız. Kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek olan projemiz, tarım ve hayvancılığı yeniden canlandıracak. Bu modelin geliştirilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde olacağız. Destekleri için İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim."