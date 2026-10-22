Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Melenchon, Netanyahu'nun Fransız kentlerindeki seçimleri etkilediğini savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransız kentlerinde belediye seçimlerini etkilediğini savundu. Melenchon, hükümetin iddiasının aksine seçim risklerinin aşırı solcu gruplardan değil Netanyahu'dan kaynaklandığını savundu.

Fransa'da solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun farklı Fransız kentlerinde belediye seçimleri üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, dün başkent Paris'te konferans düzenledi.

Melenchon, burada yaptığı konuşmada, parti üyelerinin Başbakan Sebastien Lecornu'nun sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin bu hafta düzenleyeceği toplantıya katılacağını belirtti.

Parti üyelerinin bu toplantıda Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri üzerindeki riskleri dile getireceğini kaydeden Melenchon, hükümetin iddia ettiğinin aksine seçimler üzerindeki risklerin aşırı solcu gruplardan değil, Netanyahu'dan kaynaklandığını savundu.

Melenchon, martta düzenlenen belediye seçimleri hakkında "Marsilya, Toulouse, Roubaix ve Paris'teki seçimler üzerinde etkisi olan Bay Netanyahu'dur." dedi.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partisinin belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA
Kış lastiği zorunluluğunda son 26 gün: Takmayan yola çıkamayacak!

Aracına taktırmayan trafiğe çıkamayacak! Sürenin dolmasına son 26 gün

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ'da işletmeci, MESEM öğrencisini oto tamirhanesinde darbetti

MESEM öğrencisine tamirhanede dehşeti yaşattı
Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler

Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler
Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

Arda'ya müjde! Servetine servet katacak
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

Bir oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu hakkında da karar
Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur

Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur
Erdoğan'ın kravatındaki detay dikkat çekti

Erdoğan'ın kravatındaki detay! Bakanlar hemen anladı
İlk 11'de kimler olacak? Italiano'dan isim isim açıklama

İlk 11'de kimler olacak? Italiano'dan isim isim açıklama