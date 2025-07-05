Melbourne'de Antisemitik Kundaklama Saldırıları Soruşturuluyor

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir sinagogun kapısının kundaklanması ve üç aracın ateşe verilmesinin ardından, polis antisemitik saldırı ihtimaliyle soruşturma başlattı.

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre, East Melbourne Hebrew Congregation adlı sinagogun kapısı dün aksam kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından yakıldı.

Şüphelinin, sinagogun ön kapısına yanıcı madde dökerek ateşe verdiği ancak olay sırasında içeride bulunan 20 kişinin dumanı fark ederek binayı tahliye ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin, Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı (ASIO) ve Federal Polisin de dahil olduğu kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, dün gece Melbourne kent merkezinde bir Yahudiye ait restoranın önünde protesto düzenlendiği bildirildi.

Victoria eyaleti polisi olayın araştırıldığını ve sinagog olayıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

Melbourne'un Greensborough banliyösünde ise bugün sabah saatlerinde başka bir kundaklama olayı yaşandı.

Polis, "kimliği belirsiz kişilerce" 3 aracın ateşe verildiğini ve arabalardan birinin tamamen yandığını, diğer ikisinin ise orta derecede hasar gördüğünü bildirdi.

Polis, bu olayda da antisemitizme yönelik bazı işaretlerin bulunduğunu ve soruşturmanın bu yönde derinleştirildiğini kaydetti.