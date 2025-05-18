Meksika Donanmasına Ait Yelkenli Geminin Brooklyn Köprüsü'ne Çarpması Sonucu 2 Ölü, 19 Yaralı

Meksika Donanmasına Ait Yelkenli Geminin Brooklyn Köprüsü'ne Çarpması Sonucu 2 Ölü, 19 Yaralı
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New York'ta Meksika donanmasına ait Cuauhtemoc adlı yelkenli gemi, teknik bir sorun nedeniyle Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ünün durumu kritik.

NEW YORK, 18 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin New York kentini ziyaret eden Meksika donanmasına ait büyük bir yelkenli gemi, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 277 kişinin bulunduğu Cuauhtemoc adlı gemideki yaralılardan 4'ünün durumun kritik olduğunu söyledi.

Çarpışmanın teknik bir sorundan kaynaklandığını belirten Adams, "Kaptan, yakınlardaki 17 numaralı iskeleden yola çıktıktan sonra geminin kontrolünü kaybetmiş" dedi.

Yaralıların tümünün gemide bulunanlar olduğunu kaydeden polis yetkilileri, kimsenin suya düşmediğini belirtti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde geminin 44 metre uzunluğundaki direklerinin, köprünün altından güvenli geçiş için çok uzun olduğu görülüyor.

Geminin Temmuz 2026'da ABD'nin kuruluşunun 250. yıldönümünü kutlamak üzere New York'a dönmesi planlanıyordu.

New York Polis Departmanı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bölgede soruşturmanın devam etmesi, yoğun trafik ve çok sayıda acil müdahale biriminin bulunması nedeniyle insanları Brooklyn Köprüsü çevresine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Olayın ardından Brooklyn Köprüsü'ndeki tüm şeritler her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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