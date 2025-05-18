Meksika Donanmasına Ait Yelkenli Geminin Brooklyn Köprüsü'ne Çarpması: 2 Ölü, 19 Yaralı

Meksika Donanmasına Ait Yelkenli Geminin Brooklyn Köprüsü'ne Çarpması: 2 Ölü, 19 Yaralı
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ABD'nin New York kentinde Meksika donanmasına ait büyük bir yelkenli gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

NEW YORK, 18 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin New York kentini ziyaret eden Meksika donanmasına ait büyük bir yelkenli gemi, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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