Mehmetli Barajı'nda doluluk oranı düştü

Barajda doluluk oranı yüzde 80 seviyelerinden yüzde 42 seviyelerine geriledi

OSMANİYE Tarımsal sulamada kullanılmak üzere toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80 seviyelerinden yüzde 42 seviyelerine geriledi. Bölgenin yaz mevsiminde yeteri kadar yağış alamadığına değinen Ziraat Mühendisi Mehmet Ünal, kış aylarında yağışların bol olması halinde Mehmetli Barajı'nda doluluk oranın tekrardan yüzde 80 seviyelerine çıkacağını söyledi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden geçen Kesiksuyu Çayı üzerine tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaklaşık 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı'nda doluluk oranı nisan ve mayıs aylarındaki yağışlarla birlikte yüzde 80 seviyelerine çıkmıştı. Yaz mevsiminde bölgenin yeteri kadar yağış almaması ve Mehmetli Barajı'nın tarımsal faaliyetlerde kullanılmasından dolayı doluluk oranı yüzde 42 seviyelerine geriledi. Kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte etkili olacak yağmur yağılarından dolayı Mehmetli Barajı'nın tekrardan yüzde 80 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Bölgenin kış aylarında bol yağış alması halinde barajlardaki doluluk seviyelerinin artacağına değinen Ziraat Mühendisi Mehmet Ünal, "Bölgemizde nisan ve mayıs aylarındaki yağışlar nedeniyle sulama amacıyla kurulan Mehmetli Barajı başta olmak üzere barajlardaki doluluk oranları yüzde 80 seviyelerine kadar çıkmıştı. Yaz aylarının yağışsız geçmesi ve tarımsal faaliyetlerden dolayı sulama yapılması Mehmetli Barajı'nın doluluk oranını yüzde 40 seviyelerine kadar geriletti. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yağışlarında bol geçmesi halinde Mehmetli Barajı başta olmak üzere barajlardaki doluluk oranlarının üst seviyelere çıkarak yüzde 80'lere 90'lara çıkacağını tahmin etmekteyiz" diye konuştu.