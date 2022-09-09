Mehmetli Barajı'na yavru sazan balıkları bırakıldı

OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi çerçevesinde Osmaniye'de Mehmetli Barajı'na 204 bin adet pullu sazan yavru Su bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi ve farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi için metotlara dayalı balıklandırma amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi uygulanıyor. Proje çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim istasyonundan ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nden temin edilen 204 bin pullu sazan yavrusu Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan Sumbas İlçesi Mehmet Beldesi'nde bulunan Mehmetli Barajına bırakıldı. Ayrıca proje çerçevesinde Bahçe ilçesi sınırlarında bulunan Arıklıkaş Gölet'ine 20 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

"224 bin yavru sazan balıklarını sularla buluşturduk"

Proje hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız tarafından devam eden 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi çerçevesinde nesli baskı altında ve tehlike sınırına düşmüş olan balık türlerinin çoğaltılması amacıyla Mehmetli Barajı'na 204 bin pullu sazan yavrusu bıraktık. Yine proje çerçevesinde kent genelinde 20 bin olmak üzere toplamda 224 bin yavru sazan balığını sularla buluşturduk. Öncelikli amacımız sulardaki balık popülasyonunun arttırılmasını sağlamak. Daha sonrasında ise çevre sakinlerinin balığa olan ilgisinin artması hem sportif hem de hobi amaçlı avcılığın geliştirilmesi hem de bırakılan balıklardan vatandaşların gelir etmesi amaçlanmaktadır. 2017-2022 yılları arasında Osmaniye genelinde 653 bin pullu sazan balığı yavrusu göl, gölet, akarsu ve barajlara bırakılmıştı. Bu çerçevede 224 bin sazan yavrusunun bırakılmasıyla da bu sayıyı attırmış olduk. Özellikle çevre sakinleri ve balıkçılara hobi, sportif veya ticari amaçla yapan balıkçılarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Özellikle balığın gelişiminin tamamlanması en azından bir defa yumurta bırakmasına izin verilmesi sürdürülebilir balık popülasyonu için ve sürdürülebilir avcılık için gerekli olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ise popülasyonu arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Mehmetli Barajı'na 204 bin yavru sazan bırakıldığını söyledi.