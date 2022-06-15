Mayın tehdidi nedeniyle giremedikleri denizden kovayla su çekip serinliyorlar - Haberler

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Mayın tehdidi nedeniyle giremedikleri denizden kovayla su çekip serinliyorlar

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Odessa sakinleri, mayın tehdidi nedeniyle yüzme yasağının olduğu plajlarda yanlarında getirdikleri kovalara çektikleri deniz suyunu kullanarak serinliyorlar.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Odessa sakinleri, mayın tehdidi nedeniyle yüzme yasağının olduğu plajlarda yanlarında getirdikleri kovalara çektikleri deniz suyunu kullanarak serinliyorlar. Havanın ısınmasıyla kendilerini deniz kenarına atan Ukraynalılar, Rus deniz güçlerine karşı Odessa sahiline döşenen mayınlar nedeniyle yetkililer tarafından yüzmeye kapatılan sahili güneşlenmek ve dinlenmek amacıyla kullanıyor.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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