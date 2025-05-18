Marmaris Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Marmaris Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem
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Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 10.29'da gerçekleşti ve yerin 11.36 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.29'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Marmaris'e 55.57 kilometre mesafede yaşanan deprem, yerin 11.36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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