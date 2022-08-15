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Mardin haberi! SÜRYANİLER, MİDYAT'TA MERYEM ANA'YI ANIP DUA ETTİ

Mardin gündem haberi | MARDİN'in Midyat ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, Süryaniler Meryem Ana'yı andı.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, Süryaniler Meryem Ana'yı andı. Tur Abdin Metropoliti Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş'ın yönettiği ayinde İncil ile ilahiler okundu, dualar edildi, tütsüler yakıldı.

Hazreti İsa'nın doğumunun ardından inşa edilen ve dünyanın en eski kiliselerden biri olduğuna inanılan Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyündeki Meryem Ana Kilisesi'nde, Meryem Ana için anma ayini düzenlendi. Süryaniler, miladi takvime göre Meryem Ana'nın yerden göğe intikal ettiğine inandıkları 15 Ağustos'ta bir araya geldi. 'Akşamdan sabaha ibadet bayramı' anlamına gelen Şahro Günü'nde kilisede toplanan Süryaniler, Meryem Ana'yı andı. 2 bin yıllık geleneğe ev sahipliği yapan kilisedeki ayine; Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Amerika, Fransa, Avusturya, Hollanda'nın yanı sıra Midyat ilçesi ile bağlı köylerinde yaşayan yüzlerce Süryani katıldı. Tur Abdin Metropoliti Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş'ın yönettiği ayinde İncil ile ilahiler okundu, dualar edildi, tütsüler yakıldı.

'SÜRYANİLER İÇİN KUTSAL BİR GÜNDÜR'

Anıtlı Meryem Ana Kilisesi Sorumlusu ve Köy Muhtarı Habib Doğan ise 15 Ağustos'un önemli bir gün olduğunu belirterek, Burada farklı insanlar, bir araya geliyor. Çoğunluk bizim Tur Abdin bölgesinden dediğimiz Süryanilerden oluşan insanlardır. Bu şekilde bu 'Şahro' dediğimiz günü aslında birlikte geçirmektir. Manevi olarak değeri çok yüksek olan bir gündür; Meryem Ana'yı anma günüdür. Süryaniler için kutsal bir gündür dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK MUKADDES BİR GÜNDÜR'

Almanya'dan ayine katılan Aziz Melke de Süryaniler ve Hristiyanlar için mukaddes bir gündür. Gördüğünüz gibi bugün bütün dünyadan, Avrupa'dan, her yerden bizim cemaatimiz, insanlar katılmıştır. Bu bizim için çok mukaddes ve muazzam bir gündür. Senelerdir, asırlardır bugün kutsanıyor. Çok mutluyuz diye konuştu. Tur Abdin Metropoliti Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş ise Bizim için çok önemlidir. Meryem Ana, nakil günüdür. Süryaniler için belirli bir gündür. Onun için kutluyoruz ifadelerini kullandı. Kilisenin dağıttığı yemekleri tadan katılımcılar, daha sonra ibadetlerini sürdürdü.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meryem Ana Midyat İncil Güncel Haberler

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