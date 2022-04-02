Mardin'de et ve süt üreticilerine 100 ton yem desteği verildi

MARDİN (AA) - Mardin'de et ve süt üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir Projesi" kapsamında üreticilere 100 ton yem desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Müdürlük bahçesinde tören düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında hayata geçirdikleri projeyle ülkenin et üretimine ciddi katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de hayvansal gıda üretiminde önemli yere sahip olan koyunların, mevsime bağlı ürediğini bildiren Demirtaş, yılda bir doğum, buna bağlı olarak da senede bir laktasyon veriminin elde edildiğini belirtti.

Koyunların üreme döneminin temmuz ve ağustosa denk geldiğini anlatan Demirtaş, son zamanlarda dünya genelinde küçükbaş hayvancılık sektöründe mevsim dışı gebelik uygulamalarıyla daha çok kuzu ve süt üretiminin sağlanması için önemli çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çekti.

Bu çalışmaların 8 ayda bir kuzu üretimi, süt ve et veriminin maksimum düzeye çıkarılması amacına hizmet ettiğini kaydeden Demirtaş, "Bu sayede sütün azaldığı sonbahar ve kış aylarında piyasaya süt arzının sağlanması ve 2 yılda 3 doğum ve 3 yavru verimi elde edilmesi imkanın doğması mümkün olacaktır. Bu da yıllık yavru ve süt veriminde yüzde 50 gibi önemli oranda artışı beraberinde getirecektir." diye konuştu.

Proje kapsamında 100 işletmede 6 bin küçükbaşta mevsim dışı senkronizasyon işlemi uygulayacaklarını aktaran Demirtaş, Mardin'de 14 bin 328 işletmede 1 milyon 100 bin küçükbaş, 95 bin 500 büyükbaş varlığından 500 bin anaç küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu bildirdi.

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bu metodun ilimizde yaygınlaşmasıyla, yıllık fazladan 250 bin kuzu üretimi ve 25 bin ton süt üretimi gerçekleştireceğiz. Türkiye geneli 60 milyon 500 bin küçükbaş varlığımız mevcut olup küçükbaş hayvanlardan 40 milyonu koç altı anaçtır. İlimizde başlattığımız projeyi tüm ülkeye yayarsak yılda 20 milyon ekstra kuzu ve yaklaşık 1 milyon 200 bin ton süt almış oluruz. Bu metot uygulanmaya devam edildiğinde böylelikle ülkemizin et ve süt ihtiyacında dışa bağımlılığımız biter."

Demirtaş, proje dahilinde 100 işletmeye toplam 100 ton yem desteği verildiğini sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ise Büyükşehir Belediyesinden son bir yılda 15 projeye destek aldıklarını belirterek, bunların kentin tarımına önemli katkılar sağladığını kaydetti.