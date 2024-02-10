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Mansur Yavaş: Halkın parasını çöp projelere yatıramazsınız

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Mansur Yavaş: Halkın parasını çöp projelere yatıramazsınız (3)SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Polatlı ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Mansur Yavaş : Halkın parasını çöp projelere yatıramazsınız (3)

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Polatlı ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş'a, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya eşlik etti. Yavaş, seçim otobüsü üzerinden Seçim Koordinasyon Merkezi önündeki kalabalığa seslendi. Göreve geldiklerinde 232 köyde kanalizasyonun ve suyun olmadığını aktaran Yavaş, "Tarım bu topraklarda doğdu. Frigyalılardan beri bu topraklarda tarım var, bereket var Polatlı'nın topraklarında; ancak susuz bırakıldı. Daha önceki belediye başkanları seçilir, bir daha kolay kolay hiçbir ilçeye gitmezdi. Ben burada kaç defa su arızası olduysa aynı gece çıktım buraya geldim. Bir ev susuz kaldıysa bunu kendi evimde su yokmuş gibi hissettim. Tankerlerin hepsini buraya yönlendirmek sureti ile en azından hasarı azalttım" dedi.

'İSTİYORLAR Kİ MANSUR YAVAŞ SÖZÜNÜ TUTAMASIN'

Yavaş, 2019'daki yerel seçim öncesi Polatlı'ya su getirme vaadinde bulunduğunu belirterek, "Seçimden önce bu meydana geldiğim zaman, 'Gerede'nin suyunu, Çamlıdere'nin suyunu Polatlı'ya getireceğim' dedim. Söz verdim size. Şimdi ikide bir ' Mansur Yavaş ne yaptı' diye gözleri hep beton ve plastik arıyor. Onların gönlü hoş olsun diye boş projelere para ayıracağımıza gelir gelmez, ilk iş Meclis'te (Büyükşehir Belediye Meclisi) Polatlı'nın suyunu gündeme getirip, kredi istedik. Ondan sonra bu konu gündeme gelince ret kararı verdiler. Veto ettim. Sonra bu Polatlı'da konuşuldu. Mürsel Başkanımız el koydu, 'Polatlı'ya gelecek suya kim ne derse desin asla hayır' diyemezler' diye. Ve onlar olumlu oy kullandı. Ancak 7 ay sonra aynı zamanda mahkemeden kararla ben bu yetkiyi alabildim. Çünkü istiyorlardı ki Mansur Yavaş sözünü tutamasın. Varsın Polatlı susuz kalsın" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK'

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un, Polatlı'ya içme suyunu 2024 yılı içerisinde getireceği vaadine değinen Yavaş, şöyle konuştu:

"O, bu sözleri söylediği anda biz boruya suyu vermeye başlamıştık. Kendisi Belediye Meclisi'ne gelmediği için Ankara'da yaptığımız işleri de takip etmemiş. Maalesef hiçbir şeyden de haberi yok. '26 köyde su yok' demiş. Sorduk bir köyde su yok, onu da vermeye çalışıyoruz. Şu anda 12'nci kilometreye geldi su. Nasıl verdiğimizi de söyleyeyim. Pandemi ortamı oldu. Pandemi ortamında da çalışılamadı. Bu borular özel olarak İskenderun'da imal edildi. Sipariş verildi. Sonuç itibari ile bugüne geldik. Sadece 4- 5 kilometre Ankara merkezde ana caddelerin altını kazarak, trafiği keserek tamamlıyoruz. Fakat söz verdiğimiz için Yenikent'ten bir bağlantı yapmak sureti ile suyu verdik. Şu anda 11'inci kilometrede, inşallah bu ayın sonuna kadar mutlaka temiz suyu içip, hanımefendiler çay demlemeye başlayacaksınız. Onun için de ayrı geleceğiz. Su hayattır, suyun olmadığı yerde insan olmaz. Sadece Polatlı'da değil; Yenikent, Etimesgut, organize sanayiler dahil bu sudan yararlanacak. İnşallah 1,5 milyon nüfus bu sudan istifade edecek."

'BATSIN BÖYLE ADALET'

Yavaş, Turgut Altınok'un Ankara'ya yapılacak hizmetler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlardan açık çek aldığı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu nasıl iş? Kanunla zaten herkesin ödeneği bellidir. Belli ki bizlere İller Bankası'ndan bir kuruş kredi verilmez. Devlet bankalarından kredi istersiniz; kredi vermezler, dönmezler bile. Bunlara ise ayrıcalık tanıyacaklarmış. Bunun da adı 'adalet' olacakmış. Batsın böyle adalet. Ben de dedim ki 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları kendine yeter. Gölge etmesinler başka ihsan istemem. Engel olmasınlar yeter' dedim. Bizler özellikle pandemi döneminde, ekonomik sıkıntıların yoğunlaştığı dönemde ve hatta şimdiki enflasyonun da ağır şartları altında elbette vatandaşlarımızın yanında olacağız. Söz vermiştik 'Başkent Kart yapacağız' diye. Başkent Kart'ı yaptık. Şu anda ihtiyaç sahiplerine bu kartı veriyoruz. Yakın zamanda Ankara'da bu kart zorunlu olarak otobüslerde, her yerde kullanılacak. Bu karta kimin hangi sebeple sahip olduğunu da hiç kimse bilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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