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Manisa Turgutlu, Akhisar'da 86 bin 654 hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Manisa Turgutlu, Akhisar'da 86 bin 654 hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 22 Ekim'de Turgutlu Gişeleri'nde araçta 85 bin 80, 23 Ekim'de Akhisar'da bir ikamette 1574 hap bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında K.K'nin (23) araçla kente sentetik ecza hapı getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Ekim'de Turgutlu Gişeleri'nde durdurulan araçta yapılan aramada 85 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ekim'de Beyoba Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen C.M'nin (46) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1574 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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