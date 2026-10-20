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Manisa Şehzadeler'de 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Manisa Şehzadeler'de 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.U., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda O.U. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin ikamet adresini takibe alan ekipler, eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 42 bin 534 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli O.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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