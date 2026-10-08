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Manisa Salihli'de eşini silahla öldürdüğünü söyleyen kadın gözaltına alındı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde gözaltına alınan bir kadın, ifadesinde kocasını silahla öldürdüğünü söyledi. Kadının gece tartıştığı eşini öldürdüğü, sabah kendine gelince 112'yi aradığı ve cesedin otopsi için morga kaldırıldığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kocasını silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'taki bir eve giden polis ve sağlık ekibi, mutfakta Rıdvan G'yi (36) hareketsiz buldu.

Sağlık personeli, Rıdvan G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, Rıdvan G'nin eşi Ş.Y.G'yi (31) gözaltına aldı.

Kadının, ifadesinde gece saatlerinde tartıştığı eşini silahla öldürdüğünü, sabah kendine geldiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.

Rıdvan G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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