Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçedeki bir adrese yapılan baskında satışa hazır şekilde 18.86 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.C. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.