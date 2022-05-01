Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.
ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve nakleden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kavaklıdere Mahallesi çevre yolunda durdurulan otobüste durumundan şüphelenilen G.Y. (40) üzerinde yaptığı aramada 237 gram bonzai ele geçirdi.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen G.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Ali Yıldırım - Güncel