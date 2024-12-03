Manisa'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası: Bedensel Engelli Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde, bedensel engelli Mustafa Tutuk'un kullandığı üç tekerlekli motosiklet direğe çarparak kaza yaptı ve sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde beton direğe çarpan üç tekerlekli motosikletin bedensel engelli sürücüsü yaşamını yitirdi.
Taytan Mahallesi'nde, bedensel engelli Mustafa Tutuk'un (50) kullandığı 45 AOT 229 plakalı üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tutuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.