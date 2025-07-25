Manisa'da Ruhsatsız Tabancalarla İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'da Ruhsatsız Tabancalarla İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ruhsatsız tabancalarla yakalanan iki şüpheli, motosikletli Yunus Timleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Akmescit Mahallesi'nde şüpheli bir otomobilin durdurulması sonucu gerçekleşti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Akmescit Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, üst aramasında 2 ruhsatız tabanca ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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