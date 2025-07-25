Manisa'da Ruhsatsız Tabancalarla İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ruhsatsız tabancalarla yakalanan iki şüpheli, motosikletli Yunus Timleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Akmescit Mahallesi'nde şüpheli bir otomobilin durdurulması sonucu gerçekleşti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Akmescit Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, üst aramasında 2 ruhsatız tabanca ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel