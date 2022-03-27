Manisa'da otomobille ve kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Manisa'da otomobille ve kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'da otomobille ve kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille ve çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille ve çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazım Kaya'nın (20) kullandığı 45 AHC 053 plakalı motosiklet, Soğuksu Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi'nde Ümit Ş. (37) idaresindeki 06 HA 3553 plakalı otomobille ve Sezai K'nin kullandığı 45 ACN 500 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Kazım Kaya, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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