Manisa'da altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Haberler

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Manisa'da altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'da altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kanalizasyon hattı inşaatı sırasında oluşan göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kanalizasyon hattı inşaatı sırasında oluşan göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Kurtuluş Mahallesi Denizli Caddesi'nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı kazısı sırasında yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanalın içinde çalışan Mahmut Bilmez ve Muhammer Aşık'ın üzerine toprak yığıldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan 2 işçi, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir, Denizli, Manisa, işçi, Güncel, Haberler

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