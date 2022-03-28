Manisa'da altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kanalizasyon hattı inşaatı sırasında oluşan göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Kurtuluş Mahallesi Denizli Caddesi'nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı kazısı sırasında yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanalın içinde çalışan Mahmut Bilmez ve Muhammer Aşık'ın üzerine toprak yığıldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan 2 işçi, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.