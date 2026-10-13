Haberler

Manisa'da 57 bin sentetik ecza ele geçirildi, operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da 57 bin sentetik ecza ele geçirildi, operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da polisin dün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 57 bin sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

MANİSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 57 bin sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda narkotik madde getirileceğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından dün şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramalarda 57 bin sentetik ecza, 0,74 gram kokain, 0,18 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 107 bin 700 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan C.P. (23), C.A. (44) ve A.T. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.P. ve C.A. çıkarıldıkları adli makamlarca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, A.T. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 150 sitede yayınlandı.
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı

Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Yıldız isme büyük şok

Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var

Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'ya Arda Güler için ses getiren çağrı

Mourinho'ya Arda Güler için olay çağrı
Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

360 kişiyi dolandırdılar, hesaplarından 25 milyar TL çıktı!
Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi

Türkiye, Arabistan'a asker göndermeli mi? Özel safını belli etti
Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle

Süper Lig devinden Oulai bombası
Bankalarda yeni dönem başladı! Araba satıp telefon kiralıyorlar

Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol

Paylaşıma düşülen not bomba!
Ankara merkezli 9 ilde 'Change' operasyonu! Kimyasal oyun bozuldu

9 ilde dev "Change" operasyonu! Kimyasal oyun bozuldu