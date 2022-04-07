AFYONKARAHİSAR'da 1,5 asırdır üretilen, coğrafi işaret tescilli manda yoğurduna ilgi arttı. Son günlerde talebin yoğunlaştığını belirten Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Kelem, "Manda yoğurdunun kilosu toptan 20 lira. Pazarda 25- 30 liraya satılıyor" dedi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeki Gürler de "Manda yoğurdu probiyotik özelliği açısından düzenli ve dengeli tüketilirse kanser riskini azaltmaktadır" diye konuştu.

Kentte, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı 6 bin 500 civarında mandanın 2 bin 500'ü sağılarak, süt elde ediliyor. Yılda 1200 ton manda sütü üretilen kentte, 25 ton kaymak ve 300 ton süzme yoğurt satışa sunuluyor, coğrafi işaretle tescillenen manda yoğurdunun kilosu ise 30 liradan satışa sunuluyor.

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Kelem de kentte 1,5 asırdan bu yana manda sütü üreticiliği yapıldığının bilindiğini dile getirdi. Afyonkarahisar'da genelde süzme yoğurt yapıldığını dile getiren Kelem, "Manda yoğurdunun kilosu toptan 20 lira. Pazarda 25- 30 liraya satılıyor. 4 litre sütten 1 kilo yoğurt elde edilir. Son günlerde manda yoğurduna talepte artış yaşandı" diye konuştu.