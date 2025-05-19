Manavgat'ta Kamyonetten Düşen Otel Personeli Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Kamyonetten Düşen Otel Personeli Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kapalı kasa bir kamyonetin arkasından düşerek ağır yaralanan otel personeli Orhan Yıldırım, 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşerek ağır yaralanan otel personeli, kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisindeki otele malzeme götüren kamyonetin arka kapağının açılması sonucu asfalt zemine düşerek ağır yaralanan Orhan Yıldırım (34), ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılmıştı.

Beyin kanaması geçiren Yıldırım, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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