Manavgat küllerinden doğuyor, kızılçam tohumları filizlendi

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - 'TÜRKİYE'nin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen ve 50 bini orman 75 bin hektarlık alanın küle döndüğü Manavgat'ta, ekimi yapılan 72 ton kızılçam tohumu filizlenmeye başladı. Bölgeye 1,5 milyon da fidan dikildiğini belirten Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Manavgat küllerinden doğuyor, 5- 6 yılda yeniden zümrüt yeşili bir saha göreceğiz" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün süren ve ' Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınında, 50 bin hektarı ormanlık toplamda 75 bin hektar alan zarar gördü. Günler süren yangında; Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı ilçeleri de dahil 5 ilçede 59 mahallede çok sayıda ev, iş yeri, tarım alanı, evcil ve yabani hayvan yok oldu, 2'si orman işçisi 8 kişi hayatını kaybetti.

"Ormanlık alanlarda ve yakınlarında kesinlikle ateş yakmayın. Anız ateşi yakmayın. İzin verilen mesire alanları dışında mangal ateşi, izin verilen kamp alanları dışında da kamp ateşi yakmayın. Sigara izmaritlerinizi doğaya atmayalım. Yangına sebep olacak atıkları gördüğünüzde lütfen ormandan uzaklaştıralım ve çöplerimizi doğada bırakmayalım. Davranışlarımıza dikkat ederek orman yangınlarını önleyebiliriz. Çünkü bu yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden ortaya çıkıyor."