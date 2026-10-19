Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Maltepe'deki bina çökmesinde hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'deki 7 katlı binanın kısmi çökmesinde hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk için Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen annesi törene sedyeyle katıldı; çocuğun cenazesi Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.

İstanbul Maltepe'de, 7 katlı binanın kısmi çökmesi sonucunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan için cenaze töreni düzenlendi.

Maltepe'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti yapılan törende, Turhan ailesi taziyeleri kabul etti.

Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen anne Sevgi Turhan, törene sedyeyle katılabildi.

Olayın yaşandığı 8 Ekim'de enkazdan çıkartılan küçük kızın cenaze töreninin yapılması için annesi Sevgi Turhan'ın yoğun bakımdan çıkmasının beklendiği öğrenildi.

Cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı törende, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay da yer aldı.

Turhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.

Olay

Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Enkazdan 9 kişi çıkarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklanmış, mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

18 saatte ne değişti? Belediye başkanı, Yeni Parti'den istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

Yeni Partili Belediyeye jandarma operasyonu! Başkan dahil 44 gözaltı
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

Ve bomba patladı! Montella'nın yerine gelecek ismi tahmin edemezsiniz

Alanya'da dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiası! 7 şüpheli adliyede

Dağa kaçırılıp zorla imzalatılan senedin tutarı dudak uçuklattı
Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi

Ne bu hal Mourinho? Tepkiler çığ gibi
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir

Korkulan oldu! Asensio için çok vahim iddia