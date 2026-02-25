Haberler

Maltepe'de Dört Katlı Binada Yangın Çıktı: 4 Kişi Kurtarıldı

Maltepe'de Dört Katlı Binada Yangın Çıktı: 4 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 4 kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALTEPE'de dört katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan yılın sürprizi
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Senegal'de eş cinsel ilişkiye 10 yıl hapis cezası

Meclis'e sunuldu! Bir ülkeden sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor