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Maltepe'de Tır Kazası: Başıbüyük Yolu Caddesi Trafiğe Kapatıldı

Maltepe'de meydana gelen tır kazası sonucu Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan tır, bariyerlere çarparak refüjde asılı kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü yaralanmazken, yol trafiğe kapatıldı ve vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Refüjdeki tırın kaldırma çalışmaları devam ediyor.