Maltepe'de Tır Kazası: Başıbüyük Yolu Caddesi Trafiğe Kapatıldı
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Maltepe'de meydana gelen tır kazası sonucu Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan tır, bariyerlere çarparak refüjde asılı kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü yaralanmazken, yol trafiğe kapatıldı ve vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Refüjdeki tırın kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Maltepe'de, bariyerlere çarpıp refüjde asılı kalan tır nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.
Başıbüyük'ten D-100 kara yolu istikametine seyir halindeki, Uğur Ö'nün kullandığı 50 AAH 982 plakalı tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüjde asılı kalan tır nedeniyle olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tır sürücünün yaralanmadığı kazanın ardından yol saat 06.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı.
Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar Başıbüyük Yolu Caddesi'nde yürümek zorunda kaldı.
Refüjdeki tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.