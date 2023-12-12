Maltepe'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında, bir taksi sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kazada sürücü kalbi durdu ancak sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Maltepe'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.
Yalı Mahallesi'nde ilerleyen 34 TAE 66 plakalı taksi, Turgut Özal Bulvarı'na dönüş yaptığı sırada, sürücü Mustafa D'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile yolcu Muhammet E. araçta sıkışarak yaralandı.
Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler, araçtayken kalp masajı yaptıkları sürücüyü hayata döndürdü.
Ağır yaralı sürücü ve yolcu Muhammet E, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araç da olay yerinden çekildi.