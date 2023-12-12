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Maltepe'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı

12 Aralık 2023 13:56 Güncelleme: 13:58 Abone Ol

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında, bir taksi sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kazada sürücü kalbi durdu ancak sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.