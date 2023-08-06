Maltepe'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Maltepe'de D-100 kara yolunda otomobilin çarptığı yaşlı bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.